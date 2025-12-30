Российские военные освободили села Богуславка в Харьковской области и Лукьяновское в Запорожской. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке.

Богуславка находится на левом берегу реки Оскол к югу от Купянска. С весны по осень 2022 года село уже находилось под контролем российской армии. Его освободила группировка войск «Запад».

Кроме того, бойцы группировки за сутки отразили две попытки украинской армии прорваться в Купянск. ВСУ на этом участке потеряли более 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, орудие полевой артиллерии, 18 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

Лукьяновское расположено к востоку от Степногорска. Его взяла под контроль группировка войск «Днепр». Здесь ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, бронетранспортер, 11 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что российские военные борются за город Орехов — последний крупный населенный пункт на пути к Запорожью.