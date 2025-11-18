Российские военные освободили населенные пункты Цегельное в Харьковской области и Нечаевка в Днепропетровской. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Село Цегельное примыкает с юго-запада к Волчанску. Его освободила группировка войск «Север». На этом участке фронта ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и семь складов материальных средств.

Село Нечаевка находится недалеко от границы с Запорожской областью, к северу от Гуляйполя. Его взяла под контроль группировка войск «Восток». Здесь потери противника оценили в 80 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» описал, как тактика главнокомандующего ВСУ Александра Сырского обвалила украинскую оборону в районе Гуляйполя.