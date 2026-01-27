Российские военные освободили два населенных пункта, включая Купянск-Узловой

Российские военные за сутки освободили Купянск-Узловой в Харьковской области и Новояковлевку в Запорожской. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Село Новояковлевка находится к востоку от Степногорска. Его взяли под контроль подразделения группировки войск «Днепр». Противник потерял на этом участке фронта до 40 военнослужащих, девять автомобилей, артиллерийское орудие, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад горючего.

Об освобождении Купянска-Узлового ранее сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов, инспектируя группировку войск «Запад». По его словам, в поселке ведут зачистку. Здесь потери противника составили более 210 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 27 автомобилей, два артиллерийских орудия западного производства, РЛС и три склада боеприпасов.