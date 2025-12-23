Российские военные освободили Андреевку в Днепропетровской области и Прилипку в Харьковской. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Село Прилипка находится на берегу реки Северский Донец к юго-западу от Волчанска. С весны по осень 2022 года уже находилось под контролем России. Его вернула группировка войск «Север».

Село Андреевка расположено недалеко от границы с Запорожской областью, к северу от Гуляйполя. Его взяла под контроль группировка «Восток». Министр обороны Андрей Белоусов поздравил с этим достижением командование и личный состав 36-й отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской Краснознаменной бригады.

Накануне российские военные освободили поселок Вильча в Харьковской области недалеко от Прилипки.