Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Александро-Шультино в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Село находится к юго-востоку от города Константиновка.

Кроме того, военные поразили подразделения двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии. Противник на этом участке за сутки потерял до 240 военнослужащих, боевую бронированную машину, два пикапа, два орудия полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Накануне российские военные освободили сразу три населенных пункта — Сухецкое и Панковку в ДНР силами группировки «Центр», а также Новогеоргиевку в Днепропетровской области подразделениями «Востока».