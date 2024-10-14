Российские военные настигли опорный пункт ВСУ в лесах Кременной

Военнослужащие спецназа «Ахмат» обстреляли из гранатомета опорный пункт противника под Кременной и практически на руках эвакуировали раненого сослуживца. Об этом сообщили «Известия» .

Леса под Кременной стали укрытием для подразделений Вооруженных сил Украины и преградили путь к освобождению Красного Лимана и Северска. Российские военные обстреляли опорный пункт и позиции противника из противотанкового гранатомета.

Один из бойцов «Ахмата» во время операции получил ранение. Сослуживцы эвакуировали его под обстрелами, используя спальный мешок вместо носилок и пробираясь по минному полю. К рассвету им удалось отойти на безопасное расстояние и отправить пострадавшего в госпиталь.

Российским подразделениям удалось зайти в село Левадное в Запорожской области и прорвать оборону ВСУ на Времевском направлении. Они подняли на окраине населенного пункта национальный флаг.