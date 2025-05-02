Офицер Витязь: на боевиках ВСУ в Курской области нашли нацистские шевроны

Бойцы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса нашли на ликвидированных в Курской области украинских солдатах и иностранных наемниках нашивки с нацистской символикой. Об этом сообщил РИА «Новости» офицер группировки войск «Север» с позывным Витязь.

«На уничтоженных в Курской области украинских боевиках и иностранных наемниках обнаружены шевроны с нацистской символикой», — рассказал он.

Офицер добавил, что в Горнале военные захватили много тяжелого стрелкового оружия, произведенного в странах НАТО.

Ранее президент Владимир Путин поздравил командиров отличившихся подразделений, освободивших Курскую область от ВСУ. Глава государства отметил необходимость поддержать жителей Курской области.

Турецкий политический аналитик Умур Тугай Юджель подчеркнул, что освобождение Курской области повысит мотивацию ВС России, что приведет к разломам на многих фронтах для ВСУ.