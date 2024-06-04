Кладбище уничтоженных бронемашин США нашли у Работина

Кладбище бронемашин MRAP International MaxxPro из США, которые уничтожили в ходе спецоперации, нашли у Работина. Многие из них остались гнить на Запорожском направлении, сообщили «Военкоры Русской Весны» в Telegram-канале .

«На самом деле наши уничтожили намного больше, но лишь небольшую часть американских бронемашин удалось эвакуировать в тыл», — уточнили в сообщении.

По словам военкоров, большая часть бронемашин осталась на Запорожском направлении у села Работино. Как сообщал портал Lostarmour, США поставили ВСУ несколько MaxxPro.

Во время боев на территории Артемовска во дворе жилого дома нашли кладбище техники НАТО, которая попала Вооруженным силам Украины. Среди них были разбитый бронеавтомобиль Senator, машина Humvee и остатки другой западной военной помощи.