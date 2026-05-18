Российские военные нанесли удары возмездия по объектам украинского ВПК

Минобороны сообщило об ударах по объектам украинского ВПК и инфраструктуры

Российские военные в ответ на террористические атаки со стороны Украины нанесли удар по объектам ВПК, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры противника, а также аэродромам. Об этом сообщили в Министерстве обороны .

Для ударов использовались высокоточное оружие наземного и морского базирования и ударные беспилотники.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

Украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровской области БПЛА поразили объекты «Нафтогаза». Кроме того, массово задерживаются поезда, а в некоторых районах пропал свет.

Еще один пожар произошел на складе с пиротехникой. Также целью ударов стали объекты инфраструктуры в Одесской области, в частности морской порт.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что украинские власти перешли к террористическим методам из-за того, что не могут остановить российских военных на поле боя.