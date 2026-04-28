Путин объяснил переход Украины на террористические методы

Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим и поддерживающие его страны перешли к террористическим методам, поскольку не способны остановить продвижение российских войск на линии боевого соприкосновения. Такое заявление он сделал на совещании по обеспечению безопасности на выборах, написало РИА «Новости» .

«Мы знаем, что и киевский режим, и его покровители перешли к открыто террористическим методам», — заявил он.

По словам президента, причины таких действий в том, что противник не может добиться успеха на фронте и прибегает к ударам по гражданской инфраструктуре.

Он прокомментировал атаку на энергетические объекты в Туапсе, которая могла повлечь серьезные экологические последствия. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил ему об отсутствии серьезных угроз, добавил Путин.

В Туапсе усилили группировку для тушения пожара. По информации оперативного штаба Краснодарского края, сейчас в ликвидации возгорания участвуют 252 человека и 62 единицы пожарной техники.