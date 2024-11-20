Российские военные нанесли удар по стратегически важному оборонному заводу под Сумами

Российские военные нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по украинскому государственному предприятию «Шосткинский завод „Импульс“» в Сумской области. Об этом в Telegram-канале сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он отметил, что этот завод был единственным на Украине, выпускающим полифункциональные средства взрыва, входил в перечень стратегически важных для страны. В Минобороны эту информацию пока не комментировали.

«Есть прилет БПЛА по ГП „Шосткинский завод „Импульс“ в городе Шостка Сумской области. Детонация на этом стратегическом предприятии после цветения нашей „Герани“ продолжалась не менее двух часов», — написал Рогов.

В начале недели российские военные нанесли мощный удар по гостинице-общежитию в Одессе, где находились украинские боевики. На место взрывы выехали бригады скорой помощи.