Утром 23 февраля в пригороде Житомира российские военные нанесли удар по складу Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Утром 23 февраля в 07:20 (по московскому времени) в пригород Житомира Черняхов пришелся удар. Агентура Сопротивления сообщает, что взрыв был со стороны складов (логистической компании — ред.) „Новой Почты“ около ж/д станции „Горбачи“», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что украинские боевики используют эти склады, как и другие склады «Новой Почты», в военных целях. Удар сопровождался сильной детонацией, добавил Лебедев. Перед взрывом была слышна и видна работа ПВО со стороны комбината хлебопродуктов.

Ночью Киев накрыла серия мощных взрывов. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Печерском, Голосеевском и Дарницком районах города были обнаружены обломки дронов. Он также сообщил о незначительных повреждениях, однако не уточнил, какие именно объекты пострадали.