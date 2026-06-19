Российские военные нанесли по Украине семь ударов возмездия за неделю

За неделю ВС России нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине. Об этом сообщило Министерство обороны в традиционной пятничной сводке .

Среди пораженных целей оказались предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и других городах, военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, объекты инфраструктуры, пункты дислокации украинских военных и наемников, а также территориальные центры комплектования.

Одним из пораженных объектов, по сообщению военного ведомства, стал бывший завод «Промсвязь» в Харькове, на территории которого разместились компании по производству боевых частей для ракет и беспилотников. Мониторинговые каналы противника подтвердили полное уничтожение здания.