Российские военные нанесли групповой удар по украинским объектам

Минобороны: ВС России нанесли удар по оборонным предприятиям во Львове

Вооруженные силы России нанесли удары высокоточным оружием по двум украинским городам, в которых расположены учебно-тренировочный центр ВСУ и оборонные предприятия. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве рассказали, что атаковали 179-й объединенный учебно-тренировочный центр ВСУ в Полтаве, где противник вел подготовку специалистов связи, радиоэлектронной борьбы и операторов БПЛА. Все они планировали участвовать в атаках на гражданские объекты на территории России, отметили в министерстве.

Также аэробаллистическими комплексами «Кинжал» и беспилотниками ВС России нанесли удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса во Львове. На объектах специалисты ВСУ занимались производством и ремонтом авиационной техники.

В Минобороны добавили, что все назначенные цели военные успешно поразили.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что учебный центр в Полтаве служил базой для иностранных инструкторов.