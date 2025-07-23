Российские военные ликвидировали под Купянском группу коллаборационистов из РДК
РИА «Новости»: в Харьковской области ликвидировали группу предателей из РДК
Российские военные нанесли удар по украинским военнослужащим в Харьковской области и ликвидировали в том числе боевиков-коллаборационистов из «Русского добровольческого корпуса»*. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры.
Среди уничтоженных, предположительно, 26-летний Михаил Павлов с позывным Перс.
До 2023 года он отбывал тюремный срок за наркотики, позже отправился добровольцем на фронт, но сдался в плен и перешел на сторону ВСУ, где стал активно агитировать за Украину, участвуя не только в боевых действиях, но и в диверсиях.
Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов.
В апреле одного из боевиков РДК* похитили на Украине. По мнению замглавы российской администрации Харьковской области Евгения Лисняка, с ним расправились сами украинские военные за то, что он насиловал мобилизованных.
*Запрещенная в России террористическая организация