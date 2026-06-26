Российские военные ликвидировали начальника отделения погранотряда Украины

Российские военные ликвидировали начальника отделения 10-го пограничного отряда Украины по фамилии Минько. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собеседника в силовых структурах.

Удар нанесли по командному пункту в поселке Белый Колодезь Харьковской области. В результате противник понес значительные потери, в том числе уничтожен начальник отделения погранотряда.

Ранее Министерство обороны сообщило, что за минувшую неделю по военным объектам на Украине нанесли пять групповых ударов. В том числе били по складам вооружения и территориальным центрам комплектования в Киеве, а также нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.

Для этого применили высокоточное оружие и дальнобойные беспилотники.