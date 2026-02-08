Российские военные испытали в зоне СВО новый боеприпас «Рус-ПЭ»

Российские войска провели в зоне спецоперации испытания новой переносной разведывательно-ударной системы с управляемыми боеприпасами «Рус-ПЭ». Об этом ТАСС сообщил представитель концерна «Калашников».

Разработку представили на выставке World Defence Show 2026, которая проходит в Саудовской Аравии.

«Работа по созданию этого изделия велась несколько лет, оно уже прошло апробацию на линии боевого соприкосновения», — отметил представитель «Калашникова».

Особенностью снаряда является возможность его транспортировки без дополнительной техники и инфраструктуры. Переносить и использовать боеприпас может один боец.

Чтобы поразить цель, военнослужащему необходимо установить платформу и запустить снаряд.

Ранее на выставке в Эр-Рияде «Ростех» представил безэкипажный катер R-SAVER-1. С помощью разработки спасатели могут по морю подвозить к местам ЧС специальное оборудование. Катер транспортирует груз на расстояние до 800 километров.