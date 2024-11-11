Минобороны: десантники ВС РФ эвакуировали Bradley и Kirpi из Курской области

Российские десантники увезли и отремонтировали американскую БМП М2 Bradley и турецкий бронеавтомобиль Kirpi приграничного района Курской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

По данным ведомства, бронемашина была почти с полным боекомплектом и без серьезных повреждений.

«После проведения ремонтных работ удалось восстановить практически все узлы и агрегаты, в том числе двигатель», — подчеркнули в Минобороны.

После определенных техработ специалисты примут решение о дальнейшем использовании трофейной американской техники. Ремонтники заменят часть элементов электропроводки и восстановят поврежденные детали.

Газета New York Post ранее сообщала о том, что командование российской армии собрало под Курском группировку из 50 тысяч солдат, в том числе бойцов из Северной Кореи. Таким составом они планируют выдавить ВСУ с территории региона, заявил источник NYP.