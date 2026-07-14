Минобороны сообщило о групповом ударе по Киеву и областям Украины

ВС России ударили по ракетным заводам в Киеве и одесскому порту «Южный»

ВС России в ночь на 14 июля нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности по объектам украинского ВПК в Киеве и Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Целями стали промышленные предприятия в Киеве, которые задействованы в производстве крылатых ракет и беспилотников, а также объекты портовой инфраструктуры в Одесской области, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ.

В украинской столице удалось поразить агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности Киев ГП «Радиоизмеритель». Оно является ключевым поставщиком агрегатов, узлов и компонентов электронной базы для производства ракет «Нептун-МД», FP-7, FP-9 и «Гром-2». На нем также выпускают навигационно-посадочную аппаратуру и компоненты для авиастроения.

Кроме того, российские войска нанесли удар по предприятию «Киев-79» (ООО «УКР АРМО ТЕХ») — одному из основных производств на Украине по сборке боевых частей для БПЛА и ракет разного типа. На нем обрабатывали и хранили взрывчатку для боеприпасов, завод также был логистическим центром для хранения и отгрузки военной продукции, в том числе бронеавтомобилей и беспилотников.

В Одесской области целью выбрали порт «Южный» — его инфраструктуру для разгрузки горюче-смазочных материалов и семь резервуаров с ГСМ.

«Кроме того, в порту „Южный“ на территории контейнерного терминала в момент разгрузки поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения», — добавили в Минобороны.

При переходе из Черноморска в одесский порт поражен танкер.