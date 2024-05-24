Российские вертолеты поразили замаскированную технику ВСУ под Харьковом

Ми-35 и Ка-52 поразили замаскированную технику ВСУ в Харьковской области

Российские вертолеты Ка-52 и Ми-35 поразили замаскированную технику украинских военных в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Экипажи армейской авиации Ка-52М и Ми-35 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и опорным пунктам противника в зоне ответственности группировки войск "Север». Удар выполнили по заданным координатам», — заявили в пресс-службе.

В Минобороны отметили, что после использования авиационных средств поражения экипажи выпустили тепловые ловушки, выполнили противоракетный маневр и вернулись на аэродром вылета.

Передовой авиационный наводчик уточнил, что все указанные цели оказались поражены. Полет состоялся в штатном режиме.

Ранее в Сети появилось видео последствий нанесения удара по месту дислокации иностранных наемников ВСУ на Яворовском полигоне в Львовской области.