Российские учения заставили США срочно перебрасывать солдат на Алеутские острова

США перебросили свои войска и пусковые установки HIMARS на Алеутские острова из-за учений России. Об этом сообщило издание Business Insider .

«Американская армия срочно перебросила оружие и солдат в рамках внезапной демонстрации силы», — написали авторы публикации.

Командующий 11-й воздушно-десантной дивизией армии США генерал-майор Джозеф Хилберт заявил, что Штаты таким образом показали способность «умело и без предварительного уведомления» перебрасывать силы и средства даже в самые отдаленные районы. Развертывание HIMARS демонстрировало возможности открывать огнь на большие расстояния.

«Это сигнал готовности для союзников и партнеров США», — добавил Хилберт.

Учения «Океан-2024» проходят с 10 по 16 сентября в водах Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также в Средиземном, Каспийском и Балтийском морях.

Ранее Россия и Китай провели совместные военно-морские учения вблизи Аляски, чем вызвали беспокойство американцев, заявили журналисты Fox News. Глава Пентагона Ллойд Остин признался, что маневры вызвали у военных тревогу, так как Китай якобы «оказывает поддержку конфликту на Украине».