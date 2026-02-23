Российские средства ПВО сбили за сутки 541 украинский беспилотник

За прошедшие сутки средства противовоздушной обороны уничтожили 541 украинский БПЛА самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

ПВО также сбила семь управляемых авиационных бомб, 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства и ракету большой дальности «Нептун».

ВС России ударили по энергетической, топливной и транспортной инфраструктуре ВСУ оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Целями атаки стали в том числе пункты временной дислокации иностранных наемников.

За минувшую ночь в небе над Россией уничтожили 152 беспилотника, больше всего дронов сбили над Белгородской областью.