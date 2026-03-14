Российские спецназовцы ударными дронами на оптоволокне уничтожили американский бронеавтомобиль MaxxPro под Добропольем в ДНР. Об этом РИА «Новости» рассказал военнослужащий 56-го отдельного батальона спецназначения 51-й армии Южного военного округа с позывным Сокол.

«Расчет ударных БПЛА войск беспилотных систем 56-го ОБСпН 51-й армии Южного военного округа, действующий в составе группировки войск „Центр“ в районе Доброполья, выследил и уничтожил тяжелый бронеавтомобиль ВСУ MaxxPro производства США», — сказал боец.

Он уточнил, что вражеский БТР был оборудован многослойным антидроновым комплексом пассивной защиты. Кроме того, его оснастили современной системой РЭБ натовского производства.

Оператор российского БПЛА на оптоволокне обошел защиту противника и нанес удар, уничтожив бронеавтомобиль. Выжившая при атаке часть экипажа и десанта ВСУ попыталась сбежать, но их догнал и ликвидировал второй российский ударной дрон, дежуривший рядом.

В начале года советник министра обороны Сергей Бескрестнов пожаловался, что ВС России могли впервые применить «Герани» со спутниковой связью Starlink при атаке на военный аэродром в Кропивницком. Тогда были уничтожены вертолеты Ми-8 и Ми-24.