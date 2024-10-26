Российские специалисты посадили редкий американский беспилотник

В распоряжение российских инженеров попала электроника американского беспилотника RQ-20 Puma. Об этом РИА «Новости» сообщил специалист по противодействию БПЛА.

По его словам, военным удалось аккуратно посадить БПЛА, электроника и аппаратура «птички» не пострадали.

«Редкие образцы систем беспилотника оказались в нашем распоряжении. Теперь будем вести с ними работу», — сказал собеседник агентства.

Инженер добавил, что вместе с RQ-20 в одном квадрате находилась еще одна цель, но ее решили сбить огнем из стрелкового оружия. После выяснилось, что это был тяжелый украинский БПЛА «Баба-яга».

«После осмотра выяснили, что этот коптер снабжен системой сброса с двумя боеприпасами и ретранслятором Starlink», — отметил специалист.

Утром 26 октября Минобороны России сообщило, что в течение ночи средства ПВО сбили 17 украинских дронов.