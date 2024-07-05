Российские специалисты изучили принцип работы кассетного боеприпаса ATACMS

Российские инженеры изучили особенности работы и внутреннее строение кассетного суббоеприпаса американской ракеты ATACMS. Об этом РИА «Новости» сообщил специалист по работе с вооружением.

Суббоеприпас является шарообразным предметом зеленого цвета, в чем-то напоминающий теннисный мяч. Всего в ракете их 275 штук, раскрытие кассеты происходит примерно в 200 метрах над землей.

«Суббоеприпас начинает вращение за счет выступающих перьев. Когда набирает порядка двух тысяч оборотов, то внутри происходит поворот движка. Капсюль-детонатор выступает напротив ударника и происходит взрыв при ударе о поверхность», — отметил он.

ATACMS — баллистическая оперативно-тактическая ракета, которую разработала американская оружейная компания Lockheed Martin. Ранее стало известно, что в руки российских специалистов попала система коррекции и наведения ракеты. Они изучают GPS модуль и блок лазерных гироскопов.