Российские силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников

ПВО уничтожила восемь украинских дронов над тремя регионами России

За прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что ПВО сбила шесть воздушных целей в Воронежской области, а также по одной в Белгородской и Брянской областях.

Днем ранее беспилотник ВСУ атаковал движущийся автомобиль рядом с селом Дунайка Белгородской области. Ранения после взрыва получили два человека.

Также 12 января украинские боевики атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области. Жительница села Головчино после взрыва беспилотника получила осколочное ранение груди, её отвезли в городскую больницу Белгорода.