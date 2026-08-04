Российские силы ПВО сбили 304 беспилотника за 12 часов

В течение дня российские средства противовоздушной обороны уничтожили 304 украинских беспилотника над восемью регионами страны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Беспилотные летательные аппараты перехватили в период с 8:00 до 20:00. Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская и Тульская области.

Также дроны сбили над Московским регионом и акваторией Черного моря.

По данным белгородского оперштаба, за минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью 255 БПЛА. В результате ЧП погибли два человека, 32 обратились в больницы.