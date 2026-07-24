Российские штурмовики зашли на окраины Алексеево-Дружковки

На окраину поселка Алексеево-Дружковка в Донецкой Народной Республике зашли первые штурмовые отряды ВС России. Об этом заявил врио начштаба батальона 10-го танкового полка с позывным Лис, сообщила пресс-служба Минобороны.

Бойцы подразделения «Южной» группировки войск продолжают наступать в зоне спецоперации. По его словам, они вступили в стрелковый бой и оттесняют боевиков ВСУ к центру населенного пункта.

«Штурмовики поддерживаются отдельными танковыми подразделениями и БПЛА», — отметил Лис.

Ранее ВС России за неделю нанесли 18 групповых ударов и один массированный по целям на Украине. Они атаковали использовавшуюся противником инфраструктуру портов Одессы, Черноморска, Южного, Измаила и Николаева. Также войска поразили 27 морских судов, используемых в интересах ВСУ, включая 16 сухогрузов.

Под удар попали предприятия ВПК в Киеве и Киевской области, логистические центры, склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских боевиков.