Российские штурмовики вынесли на себе слепую женщину в Красногоровке

Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады вынесли на себе слепую пожилую жительницу Красногоровки. При ее эвакуации бойцам пришлось снять бронежилеты и подвернуть себя риску, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Нервы в последний момент были уже на пределе, будь что будет. После микроинсульта жена плохо ходит. Спасибо ребятам, укрыли, подобрали и переправляли. Жену носили на себе, на плечах. Снимали бронежилеты и рисковали, не дай бог пережить такое, нет сил даже рассказывать», — рассказал пожилой супруг спасенной женщины.

Мужчина отметил, что его дом разбомбили почти сразу после начала боевых действий. Вместе с женой в течение трех месяцев они жили в подвалах и переходили из дома в дом.

«Все три месяца мы по подвалам. Перешли в дом, туда прилетел снаряд — мы опять в подвал. Сейчас мы в безопасности», — сказал он.

Ранее стало известно, что штурмовики спасли жителей Красногоровки из-под завалов дома.