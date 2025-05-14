Штурмовик Куликов: ВС России три часа бились за дом в Лысовке

Российские бойцы на протяжении трех часов бились с ВСУ за дом в населенном пункте Лысовка на Красноармейском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил стрелок-связист бригады «Урал» группировки «Центр» Станислав Куликов.

По его словам, при сражении за дом штурмовики ликвидировали шесть бойцов ВСУ.

«Бой три часа был, три часа, это очень трудно. Пытались взять этот подвал, дроны нам просто не давали их уничтожить», — сказал он.

Штурмовик добавил, что противник находился в подвале, но у дома не было крыши, из-за чего российских воинов постоянно атаковали беспилотники. Националистам предлагали сдаться в плен, но он отвечал отказом.

После уничтожения противника штурмовики заняли освобожденный подвал, как наиболее безопасное место на тот момент, в котором все еще находились тела уничтоженных боевиков. Командование ВСУ, не зная об уничтожении своих в опорнике, отправило подкрепление к этой позиции.

Ранее стало известно, что ВС России вытесняют ВСУ в селе Редкодуб в ДНР.