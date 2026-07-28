Замком Бабуля: бойцы шли по болотам 6 км для захода в Коммунаровку

В Днепропетровской области российские штурмовики преодолели шесть километров по болотам для захода в населенный пункт Коммунаровка. Об этом ТАСС рассказал замкомандира штурмовой роты 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным Бабуля.

«Сложность была в том, что болотистая местность. Водные преграды были преодолевали. Порядка шести километров пришлось парням преодолеть», — сказал он.

Замкомандира добавил, что штурмовики перенесли оружие и боеприпасы к нему в непромокаемых сумках. До этого Бабуля рассказывал, что украинские боевики применяли в Коммунаровке прыгающие мины-невидимки кругового поражения. При срабатывании они подскакивали в высоту от полутора до двух метров.

Российские военные освободили село Коммунаровка 27 июля. В тот же день ВС России от боевиков ВСУ зачистили населенный пункт Торское в ДНР.