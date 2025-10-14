Военнослужащие ВС России обезвредили группу боевиков ВСУ без единого выстрела. Они захватили разведданные, которые позволили освободить один из населенных пунктов, рассказали в Минобороны. Слова представителей ведомства привело РИА «Новости» .

Российские военные на окраине поселка обнаружили пункт временной дислокации ВСУ, возле которого заметили легковой автомобиль. В него боевики ВСУ грузили коробки с документацией.

«По команде офицера личный состав штурмовой группы, использовав дымовые шашки, мгновенно рассредоточившись по разным флангам, без единого выстрела произвели захват боевиков. Связав и погрузив их в автомобиль, группа гвардии лейтенанта Бирюкова на большой скорости покинула тыл врага, доставив ценные документы и троих пленных в штаб полка», — сообщили в Минобороны.

Изучив документы и показания пленных, российское командование приняло решение нанести ракетные удары по расположению украинских войск.

На Украине признали, что не смогут удержать Купянск. В Верховной раде заявили, что российские войска уже полностью в городе.