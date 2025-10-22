Российские школьники запустили фонарики в честь подвига солдат КНДР под Курском

В Пхеньяне ученики школы при посольстве России запустили по реке Тэдонган бумажные фонарики, сделанные детьми из Курска, в память о подвиге северокорейских военных в спецоперации. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на дипмиссию в КНДР.

В Пхеньяне 21 октября прошла патриотическая акция под названием «Огонь благодарных сердец». Школьники спустили по реке бумажные фонарики, переданные им курскими сверстниками. Они расписали их словами благодарности на корейском языке и надписями «Спасибо», «Мы победим» и «Вечная дружба».

Северокорейские военные участвовали в освобождении Курской области от иностранных наемников и боевиков ВСУ. Бумажные фонарики привезла в Пхеньян первый зампредседателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи марина Ким.

«Каждый фонарик, который мальчики и девочки опустили в воды реки Тэдонган, хранит тепло детских рук и сердец, в каждом зажегся маленький огонек в честь подвига корейских героев, сражавшихся за русскую землю как за родную», – сообщили в дипмиссии.

Ранее на Украине обвинили Северную Корею в неудачах ВСУ на фронте.