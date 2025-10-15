Украина давно бы вышла к границам 1991 года, если бы Россию не поддерживали КНДР и другие союзники. Об этом заявил на пресс-конференции начальник Главного управления разведки Минобороны страны Кирилл Буданов*.

«Россия давно бы проиграла эту войну», — добавил он.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал позицию КНДР по специальной военной операции исключительно важной. Он отметил, что героизм северокорейских воинов, вместе с российскими коллегами освобождавших Курскую область, уже вошел в сокровищницу двусторонних отношений.

В мае в Верховную раду внесли законопроект, по которому Северную Корею признавали страной-агрессором.

*Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.