Российские саперы обезвредили 6597 боеприпасов и взрывных устройств в Белгородской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в противоминном центре по региону.

В приграничном регионе работают саперы группировки войск «Север». Как сообщил собеседник агентства, военные обезвредили 3083 противопехотных суббоеприпаса, которые еще называют «колокольчиками».

Эти мины пришли на смену «лепесткам», или противопехотным фугасным минам нажимного действия ПФМ-1. «Колокольчиками» снаряды назвали за их внешний вид, так как они похожи на цоколь от электрической лампочки, только с ленточкой.

Собеседник агентства добавил, что саперы также уничтожили 418 реактивных снарядов от РСЗО «Град» и 408 выстрелов к РПГ-7, 138 гранат Ф-1 и 166 самодельных взрывных устройств.

В приграничном регионе, подвергающемся обстрелам со стороны ВСУ, обнаружили и натовские боеприпасы. В частности, 14 ракет от РСЗО HIMARS и три ракеты AGM-88 HARM производства США, французская противотанковая мина и четыре реактивных снаряда от чешской РСЗО «Вампир».

Ранее спецназ «Ахмат» помешал украинскому боевику разминировать участок границы с Россией рядом с белгородским населенным пунктом Демидовка.