Российские саперы дистанционно заминировали проходы к курскому приграничью

Расчеты инженерных подразделений с помощью средств дистанционного минирования «Земледелие» закрыли проходы к приграничью в Курской области со стороны Сумской области Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Расчеты систем „Земледелие“ для закрытия проходов к приграничным районам Курской области заминировали местность в районах сосредоточения резервов украинских военных в Сумской области», — заявили в ведомстве.

В Минобороны также добавили, что военные «отстрелялись» оперативно, поскольку система сама наводится на местность по топологической привязке к местности и производит расчеты в автоматическом режиме.

Ранее на Украине заявили о планах образовать «зону безопасности» в Курской области. Министр по вопросам реинтеграции страны Ирина Верещук отмечала, что киевский режим создаст гуманитарные коридоры для эвакуации населения.