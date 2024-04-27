Устойчивый к средствам РЭБ наземный беспилотник разработали в России | 360°

Армия 27 апреля 2024, 18:35 Устойчивый к средствам РЭБ наземный беспилотник разработали в России «А-Системс» разработала устойчивый к средствам РЭБ наземный беспилотник РИА «Новости»

Читать 360 в

В России разработали автономный наземный беспилотный аппарат, который способен продолжать работу даже под воздействием средств радиоэлектронной борьбы. Об этом «Известиям» сообщил представитель компании-разработчика «А-Системс».

По его словам, вес платформы составляет порядка 20 килограммов, дрон способен нести до 40 килограммов нагрузки. Такой вес позволяет беспилотнику выполнять задачи по разминированию или перевозить боеприпасы для уничтожения наземных.

Реклама

«Осталось огромное количество территорий, где остаются неразорвавшиеся снаряды, растяжки и мины, а разминирование занимает годы. На весь процесс уходит много времени и ресурсов. Наша разработка позволит выполнять задачи в этой области», — отметил представитель разработчика.

Отличительной чертой платформы является невосприимчивость к воздействию средств РЭБ. В будущем разработчики хотят интегрировать в беспилотник алгоритм искусственного интеллекта. Дрон может перемещаться как на колесах, так и на гусеницах.

Ранее министру обороны Сергею Шойгу представили новые бронеавтомобили для ВС России.