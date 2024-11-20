Группа украинских боевиков попала в организованную российскими разведчиками засаду около деревни Русская Конопелька в Суджанском районе Курской области. Видео с места боя и рассказами бойцов опубликовало РИА «Новости» .

Собеседники агентства заявили, что украинские боевики попали в засаду при попытке проникновения в населенный пункт. Они встретили жесткий отпор, в ходе которого потеряли большую часть личного состава, а оставшиеся в живых сдались в плен.

Разведчики заявили, что сейчас перед ними стоит главная задача — выбить противника из региона. Они пояснили, что в отличие от других бойцов рассматривают в качестве оружия не автоматы, а информацию.

«Наши войска отбивают позиции у противника, а мы поддержим их с воздуха, FPV и корректируем артиллерию. Также смотрим, чтобы противник не подтянул свои резервы», — пояснил один из разведчиков.

Один из собеседников агентства отметил, что стрелять по украинским боевикам ему приходилось, когда они встречались на пути во время выполнения боевого задания. Свою работу военный назвал полностью непредсказуемой.

Минобороны в среду, 20 ноября, сообщило об уничтожении группы украинских боевиков, заблокированной в лесном массиве Ольговская Роща в Кореневском районе Курской области. В ведомстве добавили, что за сутки общие потери противника составили более 400 человек.