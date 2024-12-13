РИА «Новости»: ВС России с помощью БПЛА установили контроль над путями к Ямполю

Разведчики группировки войск «Запад» получили возможность постоянно мониторить ситуацию в населенном пункте Ямполь и с помощью дронов взяли под контроль все подъездные пути к нему в радиусе 20 километров. Об этом РИА «Новости» заявил начальник разведывательного подразделения с позывным Фикс.

Из-за железной дороги Ямполь является важным стратегическим пунктом, за который продолжаются бои. По словам Фикса, все подъездные пути сейчас контролируются российскими FPV-дронами.

«Это ж/д станции города Ямполя, за Серебрянским лесничеством, дальность полета в данный момент составляет 20 километров», — рассказал разведчик.

Ранее российские военные группировки войск «Центр» освободили поселок Заря в Донецкой Народной Республике. Они атаковали ВСУ в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко и Миролюбовки, а также отбили девять контратак противника.

В результате украинская армия потеряла до 390 боевиков и лишилась танка, двух автомобилей, САУ Krab и двух гаубиц «Мста-Б».