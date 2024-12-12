Поселок Заря перешел под контроль ВС России

Населенный пункт Заря в ДНР перешел под контроль Вооруженных сил России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Поселок освободили подразделения группировки войск «Центр». Военные нанесли поражение живой силе и технике врага в районах Дзержинска, Щербиновки, Шевченко и Миролюбовки.

«Отражены девять контратак вооруженных формирований ВСУ», — сообщили в МО.

Потери ВСУ составили до 390 военнослужащих. Также боевики лишились танка, двух автомобилей, самоходной артиллерийской установки Krab и двух гаубиц «Мста-Б».

Утром 12 декабря стало известно, что российская армия вошла в населенный пункт Шевченко, расположенный западнее Курахова. В селе начались бои.