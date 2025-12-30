Операторы FPV-дронов группировки «Север» ликвидировали несколько подразделений ВСУ в окрестностях Иволжанского в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны.

«В районе населенного пункта Иволжанское оператор разведывательного БПЛА „Орлан-30“ в ходе ведения воздушной разведки вскрыл передвижение нескольких групп украинских боевиков в лесистой местности», — процитировало заявление ведомства РИА «Новости».

В министерстве отметили, что для уничтожения противника задействовали расчеты ударных FPV-дронов. Военные подразделений беспилотных систем группировки активно ликвидируют противника под Сумами, благодаря их действиям российские штурмовые группы продвигаются вглубь обороны ВСУ по всей фронтовой линии.

Ранее пленный военнослужащий 17-го пограничного отряда ВСУ Виктор Кушнир рассказал, что украинские командиры отправляют необученных военных в Сумскую область на верную смерть. Командование даже не скрывает этого и говорит солдатам, что они скоро умрут.