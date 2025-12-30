Пленный Кушнир: ВСУ говорят пограничникам в Сумской области об их скорой гибели

Украинское командование отправляет в Сумскую область необученных военных, прямо говоря им о скорой гибели. Об этом заявил пленный военнослужащий 17-го пограничного отряда ВСУ Виктор Кушнир в беседе с РИА «Новости» .

«Нас посадили в машину, нам сказали прямо: у вас дорога в один конец», — сообщил он.

Кушнир признался, что ни ему, ни его сослуживцам не сообщили имени командира. Их оперативно вывезли на поле боя, дали «автомат и два рожка». Задачей пограничников стало рытье окопов и наблюдение за российскими военными.

Прежде чем отправиться в Сумскую область, пленный проходил подготовку. Однако учебой это трудно назвать.

«Учебка у нас — только копания, БК (боевого комплекта) нет у них. Это была морская учебка», — сказал он.

Ранее стало известно, что российские войска ликвидировали две украинские штурмовые группы в Сумской области недалеко от поселка Варачино. Также ВС России отбили две контратаки ВСУ в районе Вильча в Харьковской области.