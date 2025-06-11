Российские военные группировок «Центр» и «Восток» вышли к западной границе ДНР и продолжают наступление в Днепропетровской области. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Особенно военное ведомство отметило подразделения 55-й мотострелковой бригады.

Подразделения «Центра» на своем участке фронта нанесли поражение семи механизированным, горно-штурмовой, двум десантно-штурмовым бригадам, бригаде беспилотных систем ВСУ и двум бригадам морской пехоты в ДНР и Днепропетровской области. Противник потерял в зоне их ответственности до 460 военнослужащих, четыре бронемашины, три автомобиля и три артиллерийских орудия.

Части группировки «Восток» поразили две механизированные бригады ВСУ и бригаду теробороны в ДНР и Запорожской области. Здесь потери украинских войск оцениваются более чем в 225 военнослужащих, боевую бронемашину, пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее российский военный рассказал, как беспилотники нарушают логистику украинской армии в Днепропетровской области.