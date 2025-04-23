Остатки группировки ВСУ заблокировали около курского села Горналь

Военкор Лисицын: заблокированные в Горнале боевики ВСУ остались без снабжения

Российские военные взяли под огневой контроль пути подвоза боеприпасов и снабжения остаткам группировки украинских боевиков в приграничном селе Горналь Курской области. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын в Telegram-канале .

Он подчеркнул, что остатки сил противника полностью заблокировали в населенном пункте.

«В Курском приграничье наши бойцы заблокировали остатки боевиков ВСУ в Горнале и взяли под огневой контроль пути подвоза противника в этом районе», — написал Лисицын.

Военный корреспондент Семен Пегов уточнил, что российские военные продвинулись вглубь территории Курской области после освобождения Горнальского Свято-Николаевского Белогоровского монастыря и продолжили освобождать занятое украинскими боевиками село.

Кроме того, группировка российских сил расширила зону огневого контроля в Сумской области.

Об освобождении Горнальского Свято-Николаевского Белогоровского монастыря в Курской области стало известно в минувший вторник, 22 апреля. ТАСС со ссылкой на источник заявил, что действующие в приграничье российские войска сломили сопротивление украинских боевиков и выгнали их из обители.