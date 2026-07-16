Лазерный комплекс «Перун» против любых типов БПЛА создали в России

Научно-производственный центр «Сварог» начал испытания новейшего лазерного комплекса «Перун» против беспилотников любого типа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Система предназначена для защиты стационарных объектов: критической и транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса.

Время непрерывного излучения от аккумуляторной батареи составляет до 15 минут. Дальность поражения цели — до пяти километров, время боевого дежурства — до пяти часов.

«Комплекс отличается низкой стоимостью, 10 секунд лазерного излучения оценивается в 205 рублей», — заявили в НПЦ «Сварог».

«Перун» базируется на шасси грузоподъемностью до пяти тонн, в его состав входят тепловизор, видеокамеры обнаружения и наведения, модуль управления и двухосевая турель.

В комплексе задействовали аналитические и нейросетевые методы обработки данных для распознавания, классификации и наведения на цель, добавили в центре.

Ранее российский лазерный комплекс LazerBuzz сбил дрон на рекордной дистанции.