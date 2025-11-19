Российские «Кинжалы» ударили по военным заводам и энергосистемам Украины

Минобороны заявило о массированном ударе по объектам ВПК и энергетики Украины

Массированный удар нанесли российские войска по военным заводам Украины и обеспечивающим их работу комплексам энергетики в ответ на террористические атаки боевиков на гражданские объекты России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что для поражения целей использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники.

В зону поражения попали объекты военно-промышленного комплекса и обеспечивающие их работу энергетические системы, а также склады дальнобойных вражеских беспилотников, расположенные в западных областях Украины.

Все задействованное в массированном ударе вооружение достигло своих целей.

В среду, 19 ноября, Минобороны сообщило о перехвате запущенных украинскими боевиками американских ракет ATACMS над Воронежем. В ведомстве заявили. что целями вражеского удара стали гражданские объекты города.

Обломки уничтоженных в воздухе ракет упали на крыши геронтологического центра и детского дома для сирот. Выпустившие американские ракеты установки и обслуживающих их боевиков уничтожили ответным ударом оперативно-ракетного комплекса «Искандер-М».