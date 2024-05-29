Российские «Кинжалы» ударили по полигону с иностранными инструкторами под Львовом
ВХ: ВС России атаковали полигон с иностранными инструкторами под Львовом
Вооруженные силы России атаковали Яворовский полигон ВСУ во Львовской области. Там находились иностранные инструкторы, сообщил Telegram-канал «Военная хроника».
Российские бойцы нанесли массированный удар ракетами «Кинжал». Точное количество пораженных иностранных военных не уточнялось, но речь может идти о сотне человек.
На Яворовском полигоне боевики ВСУ проходили курсы инженерной, тактической и медицинской подготовки и получали первичные навыки управления техникой.
Россия захватила инициативу в зоне боевых действий, тогда как Вооруженные силы Украины оказались в тяжелом положении, заявил представитель вашингтонского Института по изучению войны (ISW) Джордж Баррос. Российские войска диктуют врагу место, время, темп и интенсивность военных действий.