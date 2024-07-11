Российские инженеры разработали систему защиты нефтебаз от дронов

Состоялись первые испытания бронепанелей, разработанных для защиты нефтебаз и газохранилищ от атак беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба «Ростеха».

Инженеры сконструировали уникальную бронеплиту, выдерживающую попадание пуль и осколков. Разработку не смогли пробить ни патроны 9×19 миллиметров 7Н21, ни подорванные в полуметре гранаты Ф-1. Панель сделали из различных материалов, ее вес составляет менее 30 килограммов. В «Ростехе» добавили, что плита выдержит взрывы ручных гранат РГД-5, РГН и РГО.

«Такие плиты разрабатывались для защиты особо важных объектов (нефте-, газохранилищ, складов боеприпасов, объектов энергетической инфраструктуры), в том числе от атак FPV-дронов», — заключили в госкорпорации.

Ранее «Ростех» поставил войскам пистолеты-пулеметы ПП-2000. Это оружие отличается выносливостью, из него можно стрелять даже после погружения в воду и грязь. Дальность ПП-2000 составила до 200 метров.