Российские войска получили партию «выносливых» пистолетов-пулеметов

Ростех передал Минобороны партию пистолетов-пулеметов ПП-2000. Оружие отличается выносливостью и может вести огонь после погружения в воду и грязь. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Наш холдинг „Высокоточные комплексы“ передал Минобороны партию пистолетов-пулеметов ПП-2000. Оружие отправилось в российские военные подразделения», — указали в Ростехе.

При своих массе и габаритах ПП-2000 может вести эффективный огонь на дальности до 200 метров. Оружие назвали выносливым, так как в рамках испытаний пистолет-пулемет выдержал непрерывный огонь 410 выстрелами. Этот показатель более чем в два раза превышает его заявленные тактико-технические характеристики.

Недавно российская армия получила новые колесные самоходные гаубицы «Мальва» калибра 152 миллиметра. Как сообщил Ростех, аппарат приспособлен к езде по бездорожью, а также он экономичен в эксплуатации.