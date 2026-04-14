«Калашников» создал бронежилет с повышенной защитой от осколков

В концерне «Калашников» создали бронежилет с увеличенной площадью защиты от осколков. Его скоро передадут на испытания, сообщили в пресс-службе предприятия.

Изделие разработала научно-производственная фирма «Техинком». Инженеры увеличили площадь защиты груди, спины, плеч и боков за счет оригинального анатомического кроя. Противоосколочные экраны соединили внахлест, что исключило появление баллистических щелей. Боковые экраны сделали максимально высокими.

«Бронежилету буквально месяц от роду. Это наша инициативная разработка. Мы существенно увеличили площадь противоосколочной защиты по просьбе пользователей», — рассказал представитель фирмы.

Он также отметил, что «Гранит-3М» совместим с плитами от первого до четвертого размеров как собственной разработки, так и других российских производителей. Сейчас к бронежилету создают шейно-плечевой модуль, который обеспечит полную защиту шеи и плеча ниже сустава.

